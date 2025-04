Na luta pelo "melhor dos restantes", o Bournemouth foi mais forte do que o Fulham de Marco Silva

O Fulham, treinado pelo português Marco Silva, atrasou-se na corrida por uma vaga nas competições europeias, ao perder em casa do Bournemouth, por 1-0, no jogo que encerrou a 32.ª jornada da Liga inglesa de futebol.

Um golo do ganês Antoine Semenyo, logo no decorrer do primeiro minuto, consumou o triunfo dos ‘cherries’, que não venciam há dois meses para a Premier League, averbando neste periodo quatro derrotas e dois empates.

A formação de Andoni Iraola ultrapassou precisamente o Fulham na oitava posição, ambos com 48 pontos, a seis do sexto colocado, Chelsea, a última formação em zona de qualificação garantida para a Europa.

O conjunto de Marco Silva perdeu os últimos três encontros fora de Craven Cottage.