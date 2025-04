Santos despede treinador Pedro Caixinha

O Santos anunciou o despedimento do treinador português Pedro Caixinha.

O técnico tinha assumido o comando técnico do clube no início da temporada e não resiste a três jornadas da Ligue 1 sem vitórias.

O Santos perdeu com o Vasco e o Fluminense e empatou, pelo meio, na receção ao Bahia. Pedro Caixinha assumiu o mau rendimento da equipa no início da época, mas mostrou confiança no futuro.

"Em primeiro lugar, assumir este mau início. É indiscutível, os resultados falam por si e são eles que fazem a diferença, mas os resultados não mudam a forma como vejo o jogo, como me predisponho a trabalhar ou a minha crença em termos da minha capacidade de levar o grupo a fazer aquilo que temos capacidade para fazer. Tenho essa força interior em mim. Nestes momentos, é quando eu ainda dou mais e o melhor de mim", disse.

No entanto, a direção do clube não encarou da mesma forma e decidiu dar por concluída a ligação com o técnico. Caixinha deixa o clube com seis vitórias, três empates e sete derrotas em 16 jogos disputados.

O início de época do Santos ficou marcado pelo regresso de Neymar a Vila Belmiro, mas o avançado arrancou a época lesionado e apenas se estreou no último jogo frente ao Fluminense.

Caixinha treinou os últimos dois anos no Brasil, com passagem de duas épocas pelo RB Bragantino. Antes, orientou o Talleres, da Argentina, o Santos Laguna e o Cruz Azul, do México, o Al-Shabab, da Arábia Saudita, o Rangers, da Escócia e o Al-Gharafa, do Qatar.

Não passa por Portugal há mais de dez anos, quando treinou o União de Leiria e Nacional, entre 2010 e 2012.