A preparar a reforma? Modric investe em clube do País de Gales

O médio Luka Modric, do Real Madrid, foi anunciado como novo inestidor do Swansea City, do País de Gales, clube que atualmente disputa o Championship, a segunda divisão inglesa.

O jogador de 39 anos, vencedor da Bola de Ouro em 2018, pode estar na reta final da carreira, até porque está nos últimos meses de contrato com os "merengues".

"É uma oportunidade entusiasmante. O Swansea tem uma identidade forte, uma incrível massa adepta e a ambição de competir ao mais alto nível. E a minha experiência ao mais alto nível pode ajudar o clube. O meu objetivo é apoiar o crescimento do clube de uma forma positiva e contribuir para construir um futuro entusiasmante", disse o jogador, citado no site oficial do Swansea.

Modric tem um passado ligado ao futebol inglês, onde jogou no Tottenham entre 2008 e 2012. Poderá regressar a curto-prazo para ajudar na gestão do seu novo clube.

O Swansea é o atual 12.º classificado do Championship, mas é um clube com passado na Premier League, com nove participações na competição, sete delas neste século, entre 2011 e 2018.