Autogolo trama recuperação do Dortmund. Barcelona segue para as "meias" da Champions

Depois de uma goleada por 4-0 na primeira mão, o Barcelona foi a Dortmund perder por 3-1, mas está nas meias-finais da Liga dos Campeões.

O Dortmund, finalista da época passada e a viver uma difícil época de reconstrução, tentou dar a volta à desvantagem trazida da Catalunha. Aos 11 minutos, Guirassy fez o primeiro para os alemães, de penálti.

A noite viria a ser de inspiração para o avançado que trocou o Estugarda pelo Dortmund no último verão. Guirassy fez o segundo aos 49 minutos e, tal como estava a acontecer no Aston Villa-PSG, a dúvida começava a instalar-se numa eliminatória aparentemente controlada.

A "remontada" ficou condicionada com o autogolo de Bensebaini, aos 54 minutos, tramando a equipa da casa.

Guirassy viria a fazer o "hat-trick", aos 76 minutos, mas a eliminatória estava já resolvida, com 5-3 no agregado. O ponta de lança chegou aos 28 golos esta época, perto dos 30 que faturou no ano passado pelo Estugarda. É o terceiro melhor marcador da Champions com 10 golos.

O Barcelona segue em frente e assegura a primeira presença nas "meias" desde 2018/19, sendo que na próxima ronda vão defrontar Inter ou Bayern Munique.