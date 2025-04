Concacaf é mais uma contra Mundial 2030 com 64 equipas

A Confederação das Associações de Futebol da América do Norte, Central e Caraíbas (Concacaf) manifesta-se contra a ideia de expandir o Mundial 2030, que se realizará em Portugal, Espanha e Marrocos, para 64 equipas, uma proposta da Confederação Sul-Americana de Futebol (CONMEBOL).

Em declarações à ESPN, o presidente da Concacaf ressalva que é "aberto à mudança", no entanto, lembra que "ainda nem experimentámos o formato de 48 equipas do Mundial 2026". Por isso, nesta altura, a expansão para 64 equipas "nem sequer devia estar em cima da mesa".

"Não acredito que expandir o Mundial masculino para 64 equipas seja a jogada certa para o próprio torneio e para o ecossistema do futebol em geral, desde seleções nacionais a competições de clubes, ligas e jogadores", sublinha Victor Montagliani, presidente da Concacaf.

UEFA e Ásia também contra

Montagliani não é o primeiro a posicionar-se contra a ideia da CONMEBOL. O presidente da UEFA, Aleksander Ceferin, também já disse que "é uma má ideia" adicionar mais 16 seleções ao Mundial 2030.

"Não é uma boa ideia para o Mundial em si e não é uma boa ideia para as fases de qualificação. Logo, não apoio essa ideia. Não sei de onde veio, mas é estranho que não soubéssemos nada antes de ser proposta no Conselho da FIFA", criticou o líder do futebol europeu.

O presidente da Confederação Asiática de Futebol, o sheik Salman bin Ibrahim Al Khalifa, também criticou a proposta: "Se continuarmos a manter as portas abertas à expansão, então não será apenas a 64 equipas - a certa altura virá alguém exigir que se aumente o número para 132. E onde é que metemos o travão? Entraríamos em caos."

De 32 para 48... para 64?

Na passada quinta-feira, o presidente da CONMEBOL, Alejandro Domínguez, introduziu formalmente a proposta para a expansão do Mundial 2030, que marca o centenário do torneio, para 64 equipas.

"Isto permitirá que todos os países tenham a oportunidade de viver a experiência e que ninguém fique fora da festa", afirmou.

O Mundial 2030 marcará o centenário de forma inédita, com os primeiros jogos em solo sul-americano, no Uruguai, na Argentina e no Paraguai. O resto do torneio realizar-se-á em Portugal, Espanha e Marrocos. Será a primeira vez que o Campeonato do Mundo se joga em três continentes.

Quatro anos antes, o Mundial 2026, no México, nos Estados Unidos e no Canadá, introduzirá, pela primeira vez, um esquema de 48 equipas.