Número 2 de Inglaterra será selecionador dos Países Baixos após Euro 2025

Arjan Veurink, número 2 de Sarina Wiegman na seleção feminina de Inglaterra, vai deixar o cargo de treinador adjunto da neerlandesa, depois do Euro 2025, para assumir o comando da seleção dos Países Baixos.

Veurink regressa ao país-natal e a uma casa que bem conhece: foi adjunto de Wiegman na seleção dos Países Baixos que conquistou o Euro 2017 e chegou à final do Mundial 2019. Depois, acompanhou a técnica neerlandesa para Inglaterra, com que venceu o Euro 2022 e foi finalista do Mundial 2023. Citado no site oficial da Federação Inglesa, Veurink assume que é "especial" que esta seja a sua primeira oportunidade.



"Isto é um desafio incrível e uma entusiasmante nova aventura, mas também sinto que é o próximo passo lógico na minha carreira. Nunca escondi a minha ambição de um dia assumir o papel de selecionador dos Países Baixos. Depois de outo anos de experiência ao mais alto nível como braço direito da Sarina, primeiro nos Países Baixos e depois em Inglaterra, sinto-me preparado para me erguer sozinho", afirma.

Arjan Veurink, de 38 anos, estreou-se como treinador principal na equipa feminina do Twente, em 2012, depois de já ter sido adjunto entre 2008 e 2010. Conquistou duas vezes o campeonato belga e neerlandês (uma fusão que existiu entre 2012 e 2015) e a Eredivisie no ano em que foi criada, antes de se juntar à equipa técnica de Sarina Wiegman.