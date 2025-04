PSG sobrevive ao Villa Park para contar a história de um dos melhores jogos da Champions

42 anos depois, voltaram-se a jogar os quartos de final da Liga dos Campeões no Villa Park. O Aston Villa recebeu e venceu o Paris Saint-Germain, por 3-2, mas não foi suficiente para seguir para as meias-finais. Para a história ficará um dos melhores jogos da época.

Depois de um triunfo na capital francesa, por 3-1, o PSG viajou até Inglaterra com clara vantagem na eliminatória. E a entrada em campo dificilmente poderia ter sido melhor planeada pela equipa de Luis Enrique.

Com os portugueses Nuno Mendes, Vitinha e João Neves no onze inicial e Gonçalo Ramos no banco, o PSG arrancou com tudo para fechar as contas. Aos 11 minutos, Hakimi aproveitou uma defesa incompleta de Emi Martínez, deixando a bola completamente solta para o marroquino rematar para golo, sozinho, já dentro da área.

Perto da meia hora de jogo, o PSG fez o segundo numa jogada muito semelhante, mas partindo do corredor oposto. Contra-ataque fulminante, bola acaba em Nuno Mendes, que remata colocado para golo. Foi o quarto golo do lateral português de 22 anos nesta edição da Champions.

Apesar da eliminatória estar com o pesado resultado de 5-1, o Villa deu sinal de vida com um golo de Tielemans aos 34 minutos, com um desvio num jogador do PSG que traiu Donnarumma.

Na segunda parte, a equipa de Unai Emery, que já treinou o PSG, empatou o jogo com um grande remate de McGinn de fora da área.

Um minuto depois, o 3-2 e um ambiente de loucura em Birmingham. Marcus Rashford ultrapassou dois jogadores junto à linha de fundo, um deles Vitinha, e fez um passe atrasado para Konsa, que colocou a bola no fundo da baliza. 5-4 na eliminatória.

Os minutos que restaram deram origem em várias oportunidades de grande perigo para ambos os lados. O Villa esteve muito perto de igualar a eliminatória e o PSG também falhou várias oportunidades de resolver, definitivamente, as contas da passagem.

O PSG consegue sobreviver, repete a chegada às meias-finais do ano passado, e aguarda agora pelo desfecho da eliminatória entre Arsenal e Real Madrid, com os "gunners" em vantagem por 3-0.