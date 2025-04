Antigo jogador do Feirense morre após cair de 11.º andar na China

O futebolista Aaron Boupendza, que jogou no Feirense na temporada 2019/20, morreu na terça-feira, aos 28 anos, após ter caído do 11.º andar de um prédio na cidade de Hangzhou, na China.

O avançado internacional pelo Gabão fez os 90 minutos da derrota do Zhejiang diante do Shanghai Shenhua, por 3-2, no domingo, em que fez uma assistência. Posteriormente, contudo, não compareceu a um treino, o que gerou preocupação. Na terça-feira, confirmou-se o pior cenário.

Segundo o jornal turco "Fanatik", as autoridades ainda estão a apurar a causa da morte de Boupendza, que estava no Zhejiang desde janeiro.

O avançado também passou pelo Feirense, na II Liga, na época 2019/20, por empréstimo do Bordéus, que o contratara, em 2016, aos gaboneses do Mounana. Boupendza não chegou a vestir a camisola da equipa principal do Bordéus e, na temporada a seguir à passagem por Santa Maria da Feira, rumou aos turcos do Hatayspor. Passou depois um ano e meio no Al-Arabi, do Qatar, e seis meses no Al-Shabab, da Arábia Saudita.

Boupendza passou, também, pelos norte-americanos do Cincinnati, por dois anos, e esta época mudou-se para a Roménia, para representar o Rapid de Bucareste. Ao cabo de seis meses, foi comprado pelo Zheijang, com que levava quatro golos e duas assistências em seis jogos.