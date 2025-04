Augúrio do adeus à Champions? Foi o hino da Liga Europa que tocou no Aston Villa-PSG

Noite de Liga dos Campeões, Villa Park a abarrotar com o sonho da reviravolta. Os jogadores do Aston Villa e do Paris Saint-Germain, que leva uma vantagem de 3-1 da primeira mão, em Paris, entram em campo sob ambiente apoteótico e perfilam-se para ouvir o hino da maior competição de clubes do mundo. Em vez disso, toca o da Liga Europa.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui



A expressão de Fabian Ruiz, do PSG, diz tudo: "Mas o que é isto?"

Ousmane Dembélé e Marquinhos parecem confusos. João Neves e Nuno Mendes confirmam com Vitinha que não é o hino certo; o ex-FC Porto esboça um sorriso e levanta as sobrancelhas, numa de "é o que é".