Inter segura vantagem e acaba com o sonho do Bayern jogar nova final em casa

O Inter de Milão está nas meias-finais da Liga dos Campeões após ter empatado, em casa, contra o Bayern de Munique, por 2-2. Os italianos traziam uma vantagem da primeira mão, quando venceram por 2-1, e confirmaram o apuramento.

Os golos ficaram todos reservados para a segunda parte. Os bávaros empataram a eliminatória com um remate colocado de Harry Kane, já dentro da área, aos 52 minutos.

O Inter conseguiu a reviravolta rapidamente. Aos 58, Lautaro Martínez empatou, aproveitando uma bola perdida na área para rematar à queima-roupa e Pavard, um ex-Bayern, fez o 2-1 de cabeça, aos 61 minutos.

O Bayern continuou a lutar e voltou a empatar o jogo, reduzindo a desvantagem do agregado, com um golaço de cabeça de Eric Dier aos 76 minutos, quase sem ângulo, fazendo uma espécie de chapéu a Sommer.

Acaba assim o sonho do Bayern disputar mais uma final da Champions no seu estádio, o que aconteceu em 2012 quando perdeu para os ingleses do Chelsea.

O Inter consuma a segunda presença nas meias-finais nas últimas três edições, após ter sido finalista em 2022/23. Nas meias-finais, agendadas para 29 e 30 de abril (primeira mão) e 6 e 7 de maio (segunda), o Arsenal vai defrontar o Paris Saint-Germain, enquanto o Inter Milão terá pela frente o FC Barcelona.

A final da Champions realiza-se em 31 de maio, na Allianz Arena, em Munique.