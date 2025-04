Internacional brasileiro acusado de forçar amarelo para beneficiar apostadores

O internacional brasileiro Bruno Henrique, do Flamengo, foi acusado por manipulação de resultados para facilitar apostas desportivas. De acordo com a imprensa brasileira, o avançado incorre numa pena de até seis anos de prisão.

O brasileiro de 34 anos, figura do Flamengo desde 2019, terá forçado um cartão amarelo num jogo do Brasileirão de 2023 frente ao Santos. A acusação argumenta que Bruno Henrique forçou o amarelo de forma premeditada para que um grupo próximo beneficiasse em apostas desportivas.

Para além do avançado, também o seu irmão, a cunhada e mais seis amigos próximos do irmão foram acusados. A investigação alega que existem mensagens trocadas que revelam a estratégia meses antes do jogo. Bruno Henrique negou ter agido para beneficiar apostadores.



O Ministério Público deu conta da sua intenção de acusar o jogador, mas caberá a um tribunal decidir se Bruno Henrique vai mesmo a julgamento.

Apesar da acusação, Bruno Henrique continua integrado no Flamengo e foi convocado para o jogo desta quarta-feira, contra o Juventude, no Maracanã, para o campeonato brasileiro.

Bruno Henrique leva seis golos apontados em 13 jogos pelo clube do Rio de Janeiro esta época. Antes, jogou ainda no Santos, Wolfsburgo, Goiás, Itumbiara e Uberlândia.