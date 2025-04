Os 90 minutos no Bernabéu não foram assim tão longos. Arsenal vence novamente e está nas meias-finais

O Arsenal está nas meias-finais da Liga dos Campeões depois de ter vencido o Real Madrid, no Bernabéu, por 2-1, fazendo valer a vantagem de 3-0 trazida da primeira mão.

A equipa de Mikel Arteta mostrou-se experiente e não tremeu perante o ambiente de uma eliminatória decisiva em Madrid. Aos 13 minutos, os "gunners" podiam ter praticamente fechado a eliminatória, que é que isso é possível frente a um Real que já provou ter muitas vidas.

Bukayo Saka falhou um penálti. Tentou uma "panenka", mas não surpreendeu Courtois.

O Real Madrid foi tendo mais bola e muitos remates, mas acaba o jogo sem criar um grande volume de verdadeiras oportunidades de perigo. Aos 65, Saka redimiu-se com um grande golo, picando a bola por cima de Courtois.

A vantagem durou muito pouco, porque Saliba cometeu um erro grosseiro dois minutos depois, entregando o golo a Vinícius Júnior.

Nos descontos, com a equipa de Ancelotti ainda à procura de um milagre, os "gunners" deram a machadada final. Martinelli acelerou a partir do meio-campo numa bola na profundidade e marcou, coroando um enorme jogo do internacional brasileiro.

O Arsenal volta às meias-finais da Champions. Nunca venceu a prova e não chegava a esta fase desde 2008/09. É um Arsenal com pouco a fazer na Premier League, já com o título praticamente entregue ao Liverpool e o segundo posto também quase garantido e poderá, por isso, carregar todas as fichas na Champions.

Segue-se um duelo contra o Paris Saint-Germain. Na outra meia-final, o Inter de Milão vai defrontar o Barcelona

O Real Madrid, com uma nova geração de "galacticos" após a contratação de Mbappé, corre o risco de acabar a época a seco, até porque estão a quatro pontos do Barcelona na La Liga.