Mais uma "chicotada" no Brasileirão. Grêmio demite treinador

O Grêmio anunciou, esta quinta-feira, o despedimento do treinador Gustavo Quinteros. É mais uma "chicotada" psicológica no Brasileirão.

O argentino-boliviano não resiste ao mau arranque de campeonato: venceu o primeiro jogo e, depois, somou três derrotas consecutivas. A "gota de água" foi a goleada sofrida no terreno do Mirassol, por 4-1.

O Grêmio encontra-se no 17.º lugar, em zona de despromoção.



Com Quinteros, sai toda a equipa técnica: Leandro Desábato, Maximiliano Quesada, Rodrigo Quinteros e Hugo Roldán, a quem o Grêmio deseja "sucesso nos próximos desafios" nas respetivas carreiras.

Os clubes brasileiros têm fama de ser impiedosos com os treinadores e a tendência está a confirmar-se, esta temporada. Ainda nem a quarta jornada da Série A terminou e já houve três saídas: Mano Menezes foi despedido do Flamengo logo após o primeiro jogo; o português Pedro Caixinha recebeu guia de marcha do Santos após a terceira ronda.