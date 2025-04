Nuno Mendes no onze da semana da Champions

O português Nuno Mendes está na equipa da semana da Liga dos Campeões.

O defesa esquerdo do PSG marcou um dos golos da sua equipa, que confirmou a passagem às meias-finais da Champions.

Os outros 10 jogadores escolhidos pela UEFA são Ezri Konsa, John McGinn, ambos do Aston Villa, Declan Rice e Jakub Kiwior, do Arsenal, Pavard e Lautaro Martínez, do Inter de Milão, Guirassy e Pascal Gross, do Borussia Dortmund, Olise, do Bayern Munique, e Donnarumma, do PSG.

A prova segue agora para as meias-finais: Arsenal – PSG e Barcelona – Inter, a 29 e 30 de abril.