Virgil van Dijk vai continuar no Liverpool até 2027

"Foi sempre o Liverpool". O clube inglês anunciou, esta quinta-feira, a renovação com Virgil van Dijk, que terminava contrato no final da época.

Mais um que estava com um pé fora de Anfield Road e, afinal, ficará para lá desta temporada, depois de Mohamed Salah. Van Dijk segue o exemplo do egípcio e assina novo contrato, até 2027, segundo a imprensa inglesa.

"Não havia qualquer dúvida na minha cabeça de que este é o lugar certo para mim e para a minha família. Sou mais um de Liverpool. Alguém me chamou, no outro dia, um 'scouser' [pessoa oriunda de Liverpool] adotado. Fico mesmo orgulhoso por ouvir isso, transmite-me uma grande sensação", afirma Van Dijk, citado pelo site oficial do Liverpool.

O central internacional neerlandês, de 33 anos, atual capitão do Liverpool, chegou ao clube em janeiro de 2018, proveniente do Southampton. Desde então, conquistou uma Premier League, uma Taça de Inglaterra, uma Taça da Liga e uma Supertaça, a nível interno, e uma Liga dos Campeões, uma Supertaça Europeia e um Mundial de Clubes.

Van Dijk soma 314 jogos e 27 golos ao serviço do Liverpool. Esta época, que pode valer ao clube o segundo campeonato desde 1990 (e o primeiro desde 2020), leva quatro golos e uma assistência em 44 partidas.