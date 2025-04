Chris Trimmel, o tatuador de Berlim, renova contrato com o Union

Se há um jogador que representa a subida meteórica do Union Berlim da segunda divisão até à Liga dos Campeões, então é o lateral e capitão Christopher Trimmel, que renovou contrato esta sexta-feira por mais uma temporada.

O defesa-direito austríaco de 38 anos é uma lenda do Union. Com mais de 350 jogos feitos pelo clube, ninguém na história alinhou mais vezes com a camisola do clube que saiu do anonimato das divisões inferiores da Alemanha e escalou até ao topo.

Trimmel veio de outra capital, do Rapid Viena da Áustria, para a capital alemã em 2014 e fez parte do plantel do Union que procurava a subida à Bundesliga.



Só em 2019 é que isso aconteceu e pela primeira vez na história de um clube que estava, tradicionalmente, na sombra do Hertha, o maior clube de Berlim.

Trimmel foi sempre um titular regular e um lateral ofensivo, contribuíndo com muitas assistências para golo. Em 11 épocas, completou 65 passes para golo. Em 2022/23, o clube atingiu o seu auge, com o quatro lugar na Bundesliga e consequente qualificação para a Liga dos Campeões, um ciclo completo para o defesa.