Paulo Fonseca e o Lyon. “Merecíamos mais”

O treinador do Lyon, Paulo Fonseca, considera que a sua equipa “merecia mais” na partida contra o Manchester United.

Mistura de emoções

"Devo dizer que ainda agora é difícil de acreditar no desfecho final do jogo. É uma mistura de emoções muito forte. A começar a segunda parte a perder por 2-0, virar o resultado para 4-2 com menos um jogador, foi magnífico. A equipa fez coisas magníficas.”

Merecíamos mais

“Penso que merecíamos mais, pela nossa bravura, pela nossa coragem, pela forma como viemos aqui jogar e mesmo a perder por 2-0. Pensámos que as coisas estavam feitas, ainda por cima com menos um jogador. O Manchester United marcou de penálti, nós perdemos o nosso equilíbrio emocional e depois eles começaram a despejar bolas para a área e foi difícil de controlar. Honestamente, acho que o Lyon merecia mais. No fundo, no cômputo geral das duas mãos, nós merecíamos mais.”

Parabéns para o Ruben

“Mas passou a equipa que ganhou hoje e os meus parabéns e votos de felicidade para o Ruben e para o Manchester United".

Lyon cai de pé

"Queríamos ir até à final nesta competição e acho que provámos que poderia ter acontecido, mesmo jogando contra o Manchester United. Agora temos de nos centrar e focar no final da época, estamos numa posição que eu acho que é vantajosa para nós, mas temos mais seis jogos. Hoje tivemos aqui um prolongamento. Dentro de dois dias temos um dérbi, um jogo difícil e temos de recuperar os jogadores e seguir o nosso caminho até ao último jogo, acreditando que temos qualidade para alcançarmos os nossos objetivos"

O Manchester United derrotou o Lyon, por 5-4, e está nas meias-finais da Liga Europa.