Forest de NES vence Tottenham e regressa ao pódio da Premier League

O Nottingham Forest está de volta às vitórias, depois de bater o Tottenham por 2-1, esta segunda-feira.

A equipa treinada pelo português Nuno Espírito Santo vinha de duas derrotas e partia para o encontro em Londres na sexta posição da Premier League, depois das vitórias de Chelsea e Manchester City, que jogaram mais cedo na jornada. Ao bater os Spurs, o Forest aproveita ainda a derrota do Newcastle na casa do Aston Villa e regressa ao pódio da liga inglesa, atrás apenas de Liverpool e Arsenal.

No encontro, os comandados de Nuno Espírito Santo entraram com o pé direito no relvado do Tottenham Hotspur Stadium, com os golos a aparecerem logo na fase incial: Elliot Anderson marcou o primeiro logo aos cinco minutos e Chris Wood, teve um golo anulado aos 11 por fora de jogo, fez o segundo ao minuto 16. Os Spurs ainda reduziram por Richarlison, a três minutos do fim, mas já não conseguiram evitar a derrota.

Com esta vitória, o Nottingham Forest regressa ao 3.º lugar, com menos seis pontos que o Arsenal e 19 que o líder Liverpool. O Tottenham mantém a 16.ª posição.