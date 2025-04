​O dia em que Bergoglio foi expulso do balneário do San Lorenzo

Bergoglio deixou de ver o seu San Lorenzo em 1990, depois de largar definitivamente o televisor (com algumas exceções como o 11 de setembro) e o que nele passava por uma “cena miserável” que perturbou muitíssimo o padre argentino. O sócio 88.235N-0 nunca deixou de pagar as quotas. Quando chegou ao lugar mais alto da Igreja Católica, um guarda do Vaticano dizia-lhe o resultado do clube todos os domingos. O amor pelo San Lorenzo, que se transformaria em matéria sem imagem nem cheiro nem som, sacudiu-lhe a alma como um relâmpago em 1946, depois de René Pontoni e Rinaldo Martino levarem aquele clube de Buenos Aires, onde Jorge Mario Bergoglio nasceu em 1936, ao título nacional de futebol. Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui Depois de o futebol lhe entrar nas veias, a Teologia e a Filosofia entraram-lhe na mente e no currículo académico. Na vida também. O jovem argentino foi percorrendo as escadinhas da Igreja, até que, em maio de 1992, o Papa João Paulo II nomeou-o bispo titular de Auca e auxiliar de Buenos Aires, um derradeiro degrau que alcançaria em 1998, com a morte de Antonio Quarracino.

O futebol esteve sempre presente na vida deste homem, o amor ao Club Atlético San Lorenzo de Almagro idem. "Para mim, era o clube da família. O meu pai jogava na equipa de basquetebol. Quando éramos crianças, a mãe vinha connosco ao Gasómetro", chegou a relatar. Mas voltemos a 1998. Bergoglio tinha o hábito de ir rezar com os futebolistas do seu clube antes dos jogos, mas Alfio Basile, o então treinador, não achava piada nenhuma à situação, até porque o San Lorenzo estava a disputar a Copa Mercosul e vivia momentos conturbados, pelo que não via grande utilidade naquela suposta ajuda divina. “Não queria nada que pudesse desconcentrar os jogadores, e eu disse ao [presidente Fernando] Miele que eu tomaria conta do elenco”, revelou muitos anos depois Basile, numa entrevista ao ‘Linea de Tiempo’. “Se não estavávamos a ganhar, porque deixaria que ele continuasse a rezar com a equipa? O Miele avisou-o e o rapaz seguiu o caminho dele.” O rapaz era Jorge Mario Bergoglio, o futuro Papa que morreu esta segunda-feira, 21 de abril, aos 88 anos. Depois de Bergoglio ser nomeado Papa, Miele revelou a Basile que se tratava do tal padre que ele expulsou do balneário do San Lorenzo. Miele até lhe disse que ia a Roma só para contar o episódio a Francisco.