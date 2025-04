San Lorenzo vai dar nome de Papa Francisco ao novo estádio

O San Lorenzo vai dar o nome ‘Papa Francisco’ ao novo estádio, que vai construir para substituir o atual.

Numa carta aberta, publicada no jornal espanhol Marca, Marcelo Moretti, presidente do clube que Francisco apoiava e do qual era sócio, dá nota da intenção do emblema. O líder do emblema de Buenos Aires revela ainda que pediu autorização ao Sumo Pontífice, numa visita em setembro de 2024, e que este “aceitou com muita emoção”.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui



A carta na integra:

"Hoje é um dia muito triste para todos e em especial para mim, enquanto presidente do San Lorenzo. Tinha uma relação muito afetuosa com o Francisco. Vi-o pela primeira vez em Roma em 2016, quando o San Lorenzo foi jogar um particular no Olímpico contra a equipa daquela cidade. A partir daí, trocámos cartas várias vezes. Em 2023, quando fui eleito presidente, fui saudado e convidado para a sua residência de Santa Marta, no Vaticano.

Fui em setembro de 2024, quando fui a vê-lo em representação institucional. Nesta visita, levei-lhe muitas lembranças do clube e o pedi-lhe permissão para que o novo estádio, que vamos construir no bairro do Boedo, tenha o nome de ‘Papa Francisco’. Aceitou com muita emoção.

Naquele dia, assinou uma camisola simbólica do clube, um presente que temos bem guardado e, quando for inaugurado o estádio, irei colocá-la na entrada principal para que todos os nossos adeptos a possam apreciar.

O meu último contacto com o Papa foi há pouco tempo. Há um mês enviei-lhe uma última carta, a dizer que rezava pela sua saúde. Respondeu-me no dia 1 de abril, a agradecer o gesto. O Papa ficará para sempre nos nossos corações."