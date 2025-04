Arsenal empata e o Liverpool está a um ponto de ser campeão

O Arsenal empatou 2-2 em casa com o Crystal Palace, num dérbi londrino que deixando o caminho ainda mais aberto para o Liverpool ser campeão inglês de futebol, bastando-lhe um empate em cinco jogos.

Os “reds” só não serão campeões se perderem os cinco jogos que lhes faltam, ao mesmo tempo que o Arsenal tem de ganhar os seus quatro jogos e recuperar de uma diferença de golos negativa de 10.

Para os “gunners”, quase certos vice-campeões, a época ainda está em aberto na frente europeia, já que estão nas meias-finais da Liga dos Campeões, ronda na qual defrontam o PSG.

Depois deste jogo, da 34.ª jornada, o Liverpool comanda, com 79 pontos, contra 67 do Arsenal. Em terceiro segue o ainda campeão Manchester City, com 61.

Esta quarta-feira, no estádio Emirates, a noite parecia começar tranquila para o Arsenal, que se adiantou aos três minutos, com o golo do polaco Jakub Kiwior.

Empatou o Crystal Palace aos 27, através de Eberechi Eze, e, aos 42 os “gunners” adiantaram-se de novo, com o golo do belga Leandro Trossard.

Na segunda parte, só mais um golo, marcado para o Crystal Palace pelo francês Jean-Philippe Mateta, aos 83 minutos.