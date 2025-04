Sérgio Conceição derrota Inter e está na final da Taça

O Milan, comandado pelo treinador português Sérgio Conceição, qualificou-se para a final da Taça de Itália em futebol, na qual deverá encontrar o Bolonha, ao bater o vizinho Inter Milão por 3-0.

Depois do empate a um golo na primeira mão, os “rossoneri” impuseram-se fora, graças a um bis do sérvio e ex-avançado benfiquista Luka Jovic, que marcou aos 36 e 50 minutos, e a um tento do neerlandês Tijjani Reijnders, aos 85.

O Inter começou melhor e ameaçou inaugurar o marcador várias vezes, nomeadamente por Di Marco (22 minutos) e o argentino Lautaro Martínez (33), mas, aos 36, contra a corrente do jogo, foi o Milan a faturar, num cabeceamento de Jovic, após centro da direita do espanhol Alex Jiménez.

A formação de Sérgio Conceição, com Rafael Leão no onze, reentrou mais ofensiva e deu um passo decisivo para a final logo aos 50 minutos, com o bis de Jovic, após um ressalto na sequência de um canto da direita do francês Theo Hernández.

Com dois golos de desvantagem, Simone Inzaghi operou quatro substituições aos 53 minutos, mas Lautaro (66) e o neerlandês De Vrij (68) não conseguiram reduzir e, em contra-ataque, Tijjani Reijnders (85) acabou, em definitivo, com as dúvidas.

O Milan, que já conquistou a Supertaça, nos primeiros dias de Conceição no clube e numa final com o Inter, que bateu por 3-2 em Riade, segue para a sua 15.ª final da Taça, e primeira desde 2017/18, época em que perdeu por 4-0 com a Juventus.

Conceição vai tentar conduzir o conjunto milanês à conquista da sua sexta Taça de Itália, prova que não ergue desde 2002/03, quando bateu a Roma, então a duas mãos (4-1 fora e 2-2 em casa), enquanto o Inter vira-se para a Serie A e a Champions.

Na final, o Milan deverá defrontar o Bolonha, atual quarto classificado da Serie A, que recebe na quinta-feira o Empoli, depois do triunfo fora por 3-0, selado com um golo de Riccardo Orsolini e dois do neerlandês Thijs Dallinga.

O encontro decisivo da prova realiza-se em 14 de maio, no Estádio Olímpico de Roma.