Real Sociedad confirma saída do treinador no final da época

A Real Sociedad anunciou esta quinta-feira que o treinador Imanol Alguacil vai deixar o clube no final da temporada.

“Imanol Alguacil comunicou à Real Sociedad a sua decisão de não continuar a dirigir a equipa na próxima época. O treinador do Orio, após seis épocas e meia à frente da Real Sociedad, deixará o comando da equipa no final da presente temporada”, lê-se no comunicado.