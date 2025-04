Vitinha "dos melhores do mundo"? Para João Alves "não é fácil encontrar alguém com a mesma bitola"

"Não vejo dois jogadores melhores do que ele, no meio-campo, em nenhuma equipa do mundo". As palavras são de Luís Enrique, técnico do PSG, esta quinta-feira, na antevisão do jogo da 31.ª jornada do campeonato francês, frente ao Nice. O espanhol admite que "raramente" se engana nestas conclusões e não hesita ao lançar Vitinha para o lote "dos melhores do mundo na sua posição".

Em declarações a Bola Branca, João Alves não podia concordar mais. Para o antigo internacional, que passou pelo clube da Cidade Luz, "não é fácil encontrar alguém com a mesma bitola" do ex-FC Porto.

"É um jogador completo. Pode jogar como 6, pode jogar como 8 e como 10 também. Tem uma excelente meia distância, uma grande visão de jogo, tem tudo aquilo que é preciso para jogar naquela posição", conclui o ex-PSG.

O antigo médio lembra que chegou a treinar o pai, Vítor Manuel, no Campomaiorense, que até tinha "características muito parecidas", mas reconhece que o filho "ganhou outra dimensão" e até o lembra outro médio do "seu tempo".

"Desde que deixei de jogar, é o jogador que vejo com características mais semelhantes às minhas e, portanto, todos os elogios que podia dar ao Vitinha parece que estou a fazer um autoelogio e não é isso que quero", admite entre risos.

A temporada corre de vento em popa para os portugueses do PSG que, para além de terem assegurado o campeonato francês, estão ainda nas meias-finais da Liga dos Campeões. João Alves lamenta não ter tido a mesma sorte em 1979/80 e lembra a lesão que não permitiu que "os sonhos que levava na bagagem" se concretizassem, mas não esconde a felicidade por ver compatriotas singrarem na capital francesa.

Com a Liga das Nações no horizonte, o antigo internacional estende os elogios de Luís Enrique a outros médios da seleção. "Vitinha é dos melhores, como é Bruno Fernandes ou o João Neves. Nesse setor, Portugal tem, de facto, dos melhores jogadores do mundo", remata.