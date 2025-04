Guilherme Magalhães ainda acredita que Jesus pode ser selecionador brasileiro

Apesar de Carlos Ancelotti estar a ser apontado com mais insistência à seleção brasileira, Jorge Jesus continua na linha da frente para assumir o “escrete”. A convicção é do técnico Guilherme Magalhães, que trabalha no Madureira, do Brasil.

Em declarações à Renascença, o treinador considera que há outros técnicos lusos igualmente na calha.

“Penso que Jorge Jesus está um passo à frente pela força que o Flamengo tem na CBF, mas não descartar a possibilidade de o Artur ou o Abel fazerem parte desse leque, mas acredito que o JJ tem mais possibilidade de poder ser”, disse Guilherme Magalhães.

Todavia, dificilmente antes de junho haverá qualquer confirmação.

Mas nem tudo é sucesso em português. O treinador luso de 34 anos já viu sair Pedro Caixinha do Santos, enquanto Renato Paiva procura resistir no campeão Botafogo.

O futebol canarinho continua assim a impor a sua lei, lembra Guilherme Magalhães. “É um mercado muito exigente, mesmo ganhando numa semana de três jogos, se perdemos na quarta-feira já está tudo mal”.

Guilherme Magalhães, que chegou ao Brasil este ano, como adjunto. O técnico tem, no entanto, em meta “liderar uma equipa em Portugal ou na Europa”.

A CBF ainda procura um sucessor para Dorival Júnior. Uma delegação da federação brasileira estará em Madrid para tentar convencer Ancelotti. Jesus é apontado como plano B.