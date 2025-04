Libertadores. Palmeiras de Abel Ferreira vence na Bolívia

O Palmeiras, treinado pelo português Abel Ferreira, reforçou a liderança do Grupo G da Taça Libertadores, na madrugada desta sexta-feira, ao arrancar uma difícil vitória no terreno do Bolívar, por 3-2.

Flaco López adiantou a equipa brasileira, aos 19 minutos, e Estêvão ampliou, aos 45. No entanto, na segunda parte, o Bolívar entrou com tudo e chegou ao empate com um bis de Fábio Gomes, aos 56 e 69 minutos.

Mas o Palmeiras ainda tinha mais um cartucho: ao minuto 73, Maurício deu a vitória à equipa de Abel, que venceu a prova em 2020 e 2021.

Com este triunfo, o Palmeiras consolida o primeiro lugar do grupo, com nove pontos em três jogos, contra quatro dos paraguaios do Cerro Porteño, segundos classificados. Em terceiro, surge o Bolívar, com três pontos, e em último os peruanos do Sporting Cristal, com um.