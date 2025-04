Real Madrid contra equipa de arbitragem marcada para a final da Taça do Rei

O Real Madrid não vai fazer o último treino, nem conferência de imprensa, nem sessão fotográfica antes da final da Taça do Rei de futebol.

Os merengues protestam contra declarações dos árbitros Ricardo De Burgos Bengoetxea (árbitro da final) e Pablo González Fuertes (vídeo-árbitro), na conferência de imprensa que ambos deram desta sexta-feira, no lançamento do jogo.

“O Real Madrid informou à Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) que não vai realizar a conferência de imprensa, nem o treino oficial prévio à final da Taça do Rei, agendados para hoje [ndr: sexta-feira] no Estádio de la Cartuja, em Sevilha”, informou a RFEF, em nota oficial, através do X.

Os árbitros foram questionados por vídeos transmitidos pela televisão do Real Madrid, com críticas.

No vídeo, os merengues dizem: “Sob o comando do árbitro basco, o Real Madrid tem apenas 64% de vitórias. O Barcelona, por outro lado, tem 81% de vitórias. Uma diferença incrível, agravada pelo fato de a equipa de Ancelotti ter vencido apenas dois dos últimos cinco jogos com ele em campo”.

Na reação, De Burgos referiu: “Quero falar das consequências desses vídeos, porque estamos a ver, há algumas semanas, nas redes sociais, como é que se insultam os árbitros e como atacam a nossa classe. Precisamos de ter um futebol mais são e limpo”.

O árbitro chegou a emocionar-se: “Quando o meu filho vai para o colégio e volta a chorar, porque lhe dizem que o seu pai é um ladrão, é muito duro. O que faço é tentar educar o meu filho, para dizer-lhe que o seu pai é honrado, que erra como qualquer desportista. É muito duro, não recomento a ninguém. No dia em que sair daqui, quero que o meu filho esteja orgulhoso do que o seu pai foi e do que é a arbitragem, que nos deu muitos valores”.

O Real Madrid - Barcelona, da final da Taça do Rei, está marcada para as 21h00 deste sábado.