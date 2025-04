UEFA impõe minuto de silêncio em todos os jogos em memória do Papa Francisco

"O Papa Francisco foi um farol de esperança para toda a humanidade nestes tempos de guerra e dificuldades", afirma Aleksander Ceferin, presidente da UEFA, citado no comunicado do organismo.

A UEFA anunciou, esta sexta-feira, que vai guardar um minuto de silêncio em memória do Papa Francisco, que morreu na segunda-feira, aos 88 anos, antes do início dos jogos das competições que organiza.

O Papa Francisco era fã de futebol e adepto confesso do San Lorenzo — era sócio e pagava quotas —, da Argentina, e da seleção das "pampas". De forma surpreendente, apesar de ser argentino, entre Diego Maradona e Lionel Messi o seu favorito era um terceiro: o brasileiro Pelé.

A ligação entre o Santo Padre e o San Lorenzo era tal que o clube argentino vai dar o nome "Papa Francisco" ao seu novo estádio, com autorização do Sumo Pontífice.

O Papa Francisco morreu na segunda-feira aos 88 anos, após 12 anos de pontificado. Nascido em Buenos Aires, a 17 de dezembro de 1936, foi o primeiro jesuíta e primeiro latino-americano a chegar à liderança da Igreja Católica.

A última aparição pública de Francisco foi no domingo de Páscoa, no Vaticano. O seu corpo está desde quarta-feira em câmara ardente, a ser velado por fiéis, na Basílica de São Pedro. O funeral está marcado para as 9h00 de sábado.