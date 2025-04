Barcelona volta a golear e está na final da Champions

O Barcelona derrotou o Chelsea, por 4-1, na segunda mão das meias-finais da Liga dos Campeões feminina de futebol e está na final.

As catalãs já tinham vencido em casa pelo mesmo resultado na primeira mão e este domingo repetiram a dose.

Para o Barça marcaram Aitana Bonmati, Pajor, Claudia Pina e Paralluelo.

Já pelas inglesas ainda descontou Kaptein, nos descontos.

As blaugrana, que continuam sem a lesionada Kika Nazareth, são as campeãs europeias em título da Champions e vão tentar renovar a conquista numa final que vai disputar-se no estádio de Alvalade, em Lisboa. É a quinta final consecutiva do Barcelona na Liga Milionária.

Na outra meia-final estão Arsenal e Lyon, com vantagem para as francesas.