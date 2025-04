Liverpool campeão da Premier League

O Liverpool goleia o Tottenham, por 5-1, e carimba o 20.º título de campeão inglês.

Os reds, de Diogo Jota, só precisavam de empatar, mas não fizeram a coisa por menos e ganharam fácil em partida da jornada 34.

O primeiro golo até foi de Solanke, aos 12 minutos, mas o Liverpool respondeu com tentos de Luis Diaz, Mac Allister, Gakpo, Salah e Udogie (este na própria baliza).

Com este triunfo, na Premier League, o Liverpool apanha o Manchester United no número de campeonatos (20), seguidos pelo Arsenal, com 13, e Manchester City, com 10.

A equipa soma 25 vitórias, sete empates e duas derrotas. Faltam quatro jornadas para terminar o campeonato.

