Sérgio Conceição regressa aos triunfos no campeonato

O AC Milan, orientado pelo português Sérgio Conceição, voltou às vitórias na Liga italiana de futebol, ao ganhar em Veneza (2-0), na 34.ª jornada, ficando provisoriamente a cinco pontos da zona de acesso às provas europeias.

O norte-americano Christian Pulisic, aos cinco minutos, e o suplente mexicano Santiago Jiménez, aos 90+6, construíram o 15.º triunfo na prova dos 'rossoneri', que utilizaram o internacional português Rafael Leão até aos 71 e lançaram o compatriota João Félix aos 88.

Quatro dias depois de ter afastado o campeão e rival citadino Inter Milão rumo à final da Taça de Itália, na qual defrontará o Bolonha, o AC Milan reagiu à derrota averbada na receção à Atalanta (0-1), na ronda anterior da Serie A e cimentou o nono lugar, com 54 pontos, a cinco da Lazio, sexta, que ocupa a derradeira vaga de acesso às competições continentais da próxima época e recebe o Parma na segunda-feira, no fecho da jornada.

Em zona de despromoção está o Veneza, na 19.ª e penúltima posição, provisoriamente com os mesmos 25 pontos do Empoli (menos um encontro), 18.º, ambos a um do Lecce, que é a primeira equipa em lugares de permanência e vai defrontar hoje fora a Atalanta.

À mesma hora, um tento do brasileiro Gabriel Strefezza, aos 59 minutos, ditou o triunfo caseiro do Como perante o Génova (1-0), que selou a manutenção dos lombardos no escalão principal, ao qual tinham voltado esta temporada pela primeira vez em 21 anos.

Com a quarta vitória consecutiva e o quinto encontro sem perder, o Como ultrapassou à condição a Udinese e subiu ao 11.º lugar, com 42 pontos, 17 acima da zona de descida, tendo descolado do Génova, 13.º, com 39, numa altura em que restam quatro jornadas.