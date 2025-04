A sobrancelha mística de Ancelotti vai mudar-se para a seleção brasileira

Afinal o futebol matutado pela sobrancelha mística não é eterno. O Real Madrid ganhou muito, sobretudo com Carlo Ancelotti no banco, mas a torneira do ballet blanco secou, foi um apagão de ideias, mentalidade e ambição.

Alguns críticos já o tinham detectado antes da segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões com o Arsenal, pois se falou apenas no fantasma da remontada. Por magia, o futebol e a capacidade eram secundários. Testemunhou-se também a adeptos a perdoar tudo, viram-se jogadores na maior com jogadores do outro lado. Saudável, sim senhor, mas pouco condizente com a fome e o espírito que o Real Madrid nos acostumou.

Carlos Ancelotti vai abandonar o Santiago Bernabéu. Já não é segredo. O namoro antigo com a CBF, a federação brasileira, vai finalmente ser consumado (e assim fazer cair a possibilidade de Jorge Jesus ser feliz ali). O homem que celebrou títulos aos saltos com os brasileiros do clube madrileno, com um charuto na boca, vai treiná-los com a farda amarela e azul. Num dos momentos mais críticos da seleção canarinha e da identidade brasileira no campo, é o Campeonato do Mundo está no horizonte, em 2026.