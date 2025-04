Al-Hilal de Jorge Jesus eliminado nas meias-finais da Champions asiática

O Al Hilal voltou a falhar o acesso à decisão da Liga dos Campeões asiática com o treinador português Jorge Jesus, perdendo nas meias-finais com os também sauditas do Al Ahli (3-1), em Jeddah.

No Estádio King Abdullah Sports City, onde decorre a fase decisiva da prova, o brasileiro Roberto Firmino (nove minutos), o inglês Ivan Toney (27) e o suplente Firas Al Buraikan (90+7) marcaram para o Al Ahli, por entre um penálti desperdiçado pelo costa-marfinense Franck Kessié (86), enquanto Salem Al Dawsari reduziu pelo Al Hilal (42), recordista de conquistas continentais (quatro), que viu o senegalês Kalidou Koulibaly ser expulso (59).

Na final da edição 2024/25 da Liga dos Campeões asiáticos, marcada para domingo, o Al Ahli tentará suceder no historial ao Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos, enfrentando os sauditas do Al Nassr, dos internacionais portugueses Cristiano Ronaldo e Otávio, ou os japoneses do Kawasaki Frontale, que se defrontarão na outra meia-final, na quarta-feira.

Detentor de mais triunfos (1992, 1999/00, 2019 e 2021) e presenças na final da principal competição asiática de clubes (nove), o campeão saudita Al Hilal repetiu a prestação da última época, quando, no regresso de Jorge Jesus ao clube, também ficou pelas 'meias'.

Desfalcado do lateral direito português João Cancelo, por lesão, o treinador amadorense utilizou o médio Rúben Neves de início, num embate em que a equipa de Riade ficou em desvantagem ao nono minuto, quando o brasileiro Roger Ibañez lançou sob a esquerda o compatriota Galeno, ex-extremo do FC Porto, que centrou atrasado para Firmino marcar.

Toney dilatou a contagem pouco antes da meia hora, ao aproveitar um passe do argelino Riyad Mahrez dentro do bloco defensivo do Al Hilal para se isolar e contornar o guarda-redes adversário, aproximando mais o Al Ahli da sua terceira final, após 1985/86 e 2012.

Numa das escassas ocasiões criadas pela equipa de Jorge Jesus, o capitão Al Dawsari beneficiou de um ressalto em Kessié para restituir a diferença mínima antes do intervalo.

O Al Hilal não melhorou na segunda parte e ficou à mercê de sucessivos ataques do Al Ahli, que teve dois golos anulados por fora de jogo e passou a jogar contra 10 unidades perto da hora de jogo, devido à expulsão com duplo cartão amarelo do central Koulibaly.

Já depois de Firmino, Mahrez e Galeno terem acertado nos postes da baliza adversária, Hamad Al Yami fez falta sobre o argelino na área e encaminhou Kessié para a marca de penálti, mas o marroquino Yassine Bounou defenderia a conversão do costa-marfinense.

O Al Hilal tentou forçar o prolongamento, pretensão desfeita em definitivo em tempo de compensação, quando Al Buraikan, que tinha rendido Firmino há menos de meio minuto, estabeleceu o 3-1, após uma tentativa frontal de Galeno fletida em Hassan Al Tambakti.

Na agenda da equipa de Jorge Jesus, João Cancelo e Ruben Neves seguem-se as cinco jornadas finais do campeonato saudita, no qual o Al Hilal é segundo classificado, com 62 pontos, seis abaixo do líder Al Ittihad e quatro acima do Al Ahli, quarto, que procurará um inédito triunfo no jogo decisivo da 43.ª edição da principal competição asiática de clubes.