Daniel Ramos vai treinar longe de Portugal pela segunda vez: segue-se a China

O português Daniel Ramos vai treinar os chineses do Henan, após ter deixado o AVS, em fevereiro, anunciou esta terça-feira o atual 13.º classificado do campeonato de futebol daquele país, sem revelar a duração do contrato.

"Por acordo com o clube, Daniel Ramos será o treinador principal da primeira equipa do Henan Football Club a partir de agora", informou o emblema asiático, através da rede social Instagram.

Esta será a segunda experiência do treinador, de 54 anos, no estrangeiro, depois da curta passagem pelos sauditas do Al Faisaly, na época 2021/22.

Daniel Ramos, que estava sem treinar desde 13 de fevereiro, dia em que deixou o AVS, ao fim de 11 jogos, vai orientar o 13.º colocado do campeonato chinês, com apenas sete pontos somados, num total de oito partidas.