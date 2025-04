PSG encanta e adianta-se sobre o Arsenal na meia-final da Liga dos Campeões

O Paris Saint-Germain foi até Londres vencer o Arsenal, por 1-0, e adiantou-se na eliminatória das meias-finais da Liga dos Campeões.

Os campeões franceses, com os portugueses Nuno Mendes, Vitinha e João Neves no onze inicial, entraram da melhor forma em jogo e estragaram o bom ambiente vivido no Emirates. Aos 4 minutos, Kvaratskhelia assistiu Ousmane Dembélé para o primeiro e único golo do jogo.

O avançado é um dos jogadores em melhor forma esta época e fez o seu oitavo golo na Champions e o 33.º em toda a temporada.

O Arsenal ainda conseguiu chegar ao empate logo no início da segunda parte aos 47 minutos, mas não contou. Numa nova bola parada totalmente inovadora, como já é hábito nos "gunners", Mikel Merino empatou de cabeça após um livre cruzado da esquerda, mas o VAR viria a anular por fora de jogo.

Gonçalo Ramos foi suplente utilizado e, aos 84 minutos, enviou uma bola ao ferro, poucos minutos depois de Barcola ter desperdiçado uma grande oportunidade.

A equipa de Mikel Arteta, já sem chances matemáticas de chegar ao título inglês, carregou com tudo até ao fim, mas acabou por não conseguir chegar ao empate.

O PSG, que já é campeão e esteve na final pela última vez em 2020, tentará defender a vantagem daqui a uma semana, na próxima quarta-feira, no Parque dos Príncipes.