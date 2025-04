​A ‘michaeljordanização’ do PSG (e a virtude do passe)

Não é necessário citar Johan Cruijff ou Aristóteles para entender as virtudes de uma bola de futebol andar mais tempo junto de determinadas botas. Se há somente uma bola, dita a lei quem a cuida e esconde. A certa altura, os futebolistas do Paris Saint-Germain transportaram os do Arsenal para uma floresta inundada de escuridão e de árvores sem cheiro pois raramente se aproximaram delas o suficiente para descobrirem se elas tinham qualquer fragrância ou não.

A digressão dos bailarinos parisienses, em exibição no jardim do Emirates que é órfão da energia do Highbury, chegou a fazer lembrar aquelas esplanadas da capital francesa, onde se ri alto com um copo na mão e a vida cutuca os sinónimos de facilidade. Arsène Wenger estava na bancada bancada, assim como alguns adeptos com a camisola do PSG dos tempos de Arteta por lá, quando jogou no Parque dos Príncipes com Ronaldinho, Pochettino e Hugo Leal.

Martin Ødegaard tocou na primeira bola em condições aos 20 minutos. Declan Rice, o homem invadido pelo espírito de Beckham contra o Real Madrid, foi um mero rumor de sombra. Saka beijou a timidez na testa. Martinelli sucumbiu à grandeza alheia. Leandro Trossard foi esforçado e aqui está um termo hediondo para definir um futebolista. Merino ia sendo mais útil no barulho das bolas paradas.

Do outro lado estavam artesãos paridos pelo povo. Zero glamour. Suor e categoria, tudo o que um adepto deve pedir. A harmonia e generosidade desta equipa de Luis Enrique, ó senhor obreiro de coisas belas merci beaucoup, transporta-nos para aquele clip que viralizou do treinador com Mbappé, pouco tempo antes da saída do astro para o Santiago Bernabéu.