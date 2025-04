Aberta a época dos golaços. Barcelona e Inter empatam numa noite épica na Catalunha

Num jogo de loucos, com golaço atrás de golaço, Barcelona e Inter de Milão empataram a três golos, na Catalunha, na primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões.

O jogo começou de forma fantástica para os italianos, que vivem momento conturbado na Serie A ao perderem a liderança para o Nápoles. No primeiro minuto de jogo, Marcus Thuram abriu o marcador com um desvio de calcanhar impressionante.

20 minutos depois, o 2-0 e um gigante balde de água gelada no estádio. Dimarco bateu um canto da esquerda, Acerbi cabeceou e Dumfried apanhou a bola no ar, com um remate acrobático e fulminante.

Os dois golos irritaram o pequeno enorme génio do Barcelona. Lamine Yamal, de 17 anos, decidiu que isto não iria ficar por ali e o primeiro do Barcelona chegou dois minutos depois.

A partir da direita, fugiu a Thuram, fintou Mkhitaryan como se o arménio nem tivesse uma palavra a dizer na questão e remate colocado. Bateu no poste e entrou. Em muitos aspetos, parece que o vetereno é Yamal e os adversários é que são os jovens.

O empate chegaria ainda antes do intervalo. Pedri fez um incrível passe para o segundo poste aos 38 minutos, Raphinha amorteceu de cabeça e Ferrán Torres encostou para um grande golo coletivo.

A segunda parte reduziu ligeiramente o ritmo, mas não faltaram chances. Ainda durante o intervalo, o ex-Porto Mehdi Taremi foi lançado para o lugar de Lautaro Martínez, que saiu em dificuldades físicas.

Aos 62 minutos, Dumfries voltou a marcar e novamente de forma oportunista na sequência de um canto. Çalhanoglu cruzou e o holandês cabeceou para o fundo da baliza.

A grande noite do Inter de Milão não ia ser suficiente. Um minuto depois, em mais uma incrível jogada do Barcelona com um canto cobrado para a entrada da área, Yamal deixou a bola passar pelo meio das pernas e Raphinha rematou de longe.

A bola bateu na trave, ressaltou nas costas de Yann Sommer e entrou na própria baliza. Um golo com sorte (ou azar dos italianos) à mistura.

Não faltaram grandes oportunidades para lá dos golos: Mkhitaryan ainda marcou um quarto, anulado pelo VAR por fora de jogo, e Yamal enviou duas bolas ao ferro. Um jogo para mais tarde recordar. Já a eliminatória decide-se na próxima terça-feira, em Milão.