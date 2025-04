Dono do Rio Ave afasta-se da gestão diária do Nottingham Forest

Evangelos Marinakis, dono do Rio Ave, afastou-se da gestão diária do Nottingham Forest, um dos outros clubes que o grego detém. O objetivo é evitar que o clube seja castigado pela UEFA e impedido de participar nas provas europeias.

Segundo a "Sky Sports", o grego vai continuar a ser dono do clube inglês que é treinado por Nuno Espírito Santo e a medida pode ser apenas temporária para evitar um possível conflito de interesses com o seu outro clube, o Olympiakos.

As regras da UEFA proibem que o mesmo grupo detenha dois clubes a disputarem a mesma competição e o Olympiakos e o Forest estão em boa posição para assegurar um lugar na Liga dos Campeões na próxima temporada.

De acordo com a mesma publicação, a alteração é vista como apenas uma "formalidade" ou uma operação de cosmética. Por isso, pode não ser suficiente para a UEFA, que pode impedir um dos clubes de participar na Champions caso chegue à conclusão que Marinakis ainda gere o Forest.

O regulamento europeu dita que, em caso de conflito de interesse, é o clube com a melhor participação na sua competição doméstica que entra na Europa, pelo que seria o Forest a ficar fora da Champions, uma vez que o Olympiakos deverá ser campeão grego.

O Forest é a grande sensação do futebol inglês esta época. Caso vença o jogo que tem em atraso, a equipa de Espírito Santo estará no terceiro lugar da competição.

A saída de Marinakis da gestão do Forest ditou também alterações na direção, com a demissão de outros três executivos. O grego investiu na SAD do Rio Ave no final de 2023.