Não há dérbi saudita na final da Champions asiática. Al-Nassr de Ronaldo também cai nas "meias"

O Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo e Otávio, perdeu nas meias-finais da Liga dos Campeões asiática e fica desfeita a possibilidade de um dérbi saudita na final.

Depois do Al-Hilal de Jorge Jesus, João Cancelo e Ruben Neves ter sido eliminado na terça-feira, também o Al-Nassr cai com uma derrota, por 3-2, frente aos japoneses do Kawasaki Frontale.

Tatsuya Ito, Yuto Ozeki e Akihiro Ienaga marcaram para o Kawasaki, enquanto que Sadio Mané e Ayman Yahya marcaram para os sauditas.

Cristiano Ronaldo ficou em branco, apesar da boa época individual com 33 golos marcados pelo Al-Nassr, oito deles na Liga dos Campeões.