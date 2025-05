Cédric Soares renova contrato com o São Paulo até 2027

O São Paulo anunciou, esta quinta-feira, a renovação de contrato com o internacional português Cédric Soares até 31 de dezembro de 2027.

O lateral-direito, de 33 anos, que chegou ao São Paulo no final de janeiro, tinha assinado por três meses, até quarta-feira. Depois de participar em 16 dos 17 jogos da equipa brasileira desde a sua estreia, Cédric renova agora o vínculo, estendendo-o por mais dois anos e meio.

"Estou muito feliz (...). Acima de tudo, é um orgulho continuar num clube como o São Paulo. Tenho um carinho muito especial no meu coração pelo clube, porque fui acolhido aqui. Criei uma ligação muito forte com os torcedores e com o grupo. Por isso, quero continuar a minha jornada aqui", salienta Cédric Soares, citado no comunicado do São Paulo.

Formado no Sporting, o internacional português - campeão da Europa em 2016 com a seleção - passou por Académica (empréstimo), Southampton, Inter de Milão, Arsenal e Fulham antes de rumar ao Brasil. Ao serviço do São Paulo, Cédric Soares soma uma assistência em 16 jogos.