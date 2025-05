Colo Colo castigado com derrota e cinco jogos sem adeptos após caos na Libertadores

A entidade máxima do futebol sul-americano já tinha suspendido provisoriamente a entrada de adeptos do Colo Colo, antes da sanção final. O clube disputou um jogo frente aos argentinos do Racing, à porta fechada, a 22 de abril.

O veredicto do comité disciplinar da Conmembol determinou também que os adeptos da equipa chilena não poderão entrar em estádios como visitantes durante os próximo cinco jogos fora do torneio continental.

O organismo que rege o futebol sul-americano puniu ainda o Colo Colo com uma multa de 80 mil dólares (71 mil euros) e deu a vitória na partida, em Santiago do Chile, a 10 de abril, à equipa brasileira Fortaleza.

A tensão fora do estádio, antes do jogo, foi trans(...)

A punição da Conmebol deixa o Colo Colo na cauda do Grupo E, com dois pontos. O Fortaleza subiu ao terceiro lugar, com quatro pontos, os mesmos do segundo, o Racing, enquanto os colombianos do Atlético Bucaramanga lideram com cinco.

A 10 de maio, o jogo da segunda jornada da principal competição sul-americana de clubes foi suspenso, quando estavam disputados 72 minutos e o resultado empatado 0-0.

Uma claque do Colo Colo encetou um protesto, arremessando objetos para o relvado, enquanto os jogadores do emblema chileno, liderados por Esteban Pavez e Arturo Vidal, pediam o regresso à normalidade, e os do Fortaleza correram para os balneários. A equipa de arbitragem, liderada pelo uruguaio Gustavo Tejera, interrompeu o jogo, que, mais tarde, acabaria por ser oficialmente suspenso.