Do Palmeiras para o Brasil? Abel Ferreira sente-se "honrado", mas lembra que tem contrato

Abel Ferreira reconhece que é "uma honra" ser associado à seleção brasileira, no entanto, lembra também que tem contrato com o Palmeiras.

"Há um lema na bandeira do Brasil de que gosto muito: 'Ordem e Progresso'. Já estou no Brasil há cinco anos e é algo com que me identifico muito aqui no Palmeiras e é algo que fazemos aqui dentro", começa por salientar o treinador português, quando questionado sobre a possibilidade de saltar do Verdão para a seleção "canarinha".

Apesar de assumir que o deixa honrado ver o seu nome na lista de possíveis sucessores de Dorival Júnior, que deixou o comando da seleção brasileira a 28 de março, Abel vinca que o "foco e compromisso" com os seus jogadores e com o Palmeiras "é total e absoluto".

"É uma honra ver o meu nome associado a uma das seleções do mundo. Mas é sabido para todos: tenho contrato com o clube. (...) Não posso dizer muito mais do que isso e pronto. É isso", vinca o técnico.

Também Jorge Jesus tem sido associado à seleção brasileira. O italiano Carlo Ancelotti, do Real Madrid, terá sido tentado, no entanto, o negócio não se concretizou, de acordo com a imprensa brasileira.

Abel Ferreira tem contrato com o Palmeiras até ao final de 2025.