Julen Lopetegui assume o comando da seleção do Qatar

O antigo treinador do FC Porto Julen Lopetegui é o novo selecionador do Qatar, anunciou esta quinta-feira a Federação qatari (QFA).

“Prontos para um novo capítulo. Bem-vindo Lopetegui”, anunciou a QFA, numa publicação nas redes sociais.

O técnico espanhol volta assim ao ativo, depois de ter sido despedido do West Ham em janeiro. Deixou o clube no 14.º lugar da Premier League, seis pontos acima da linha de água. Os "hammers" encontram-se agora na 17.ª posição, mas já têm a manutenção garantida.

Julen Lopetegui, de 58 anos, treinou o FC Porto entre 2014/15 e 2015/16. Depois disso, tornou-se selecionador de Espanha, mas saiu de forma controversa para o Real Madrid, em que ficou apenas 14 jogos.

Seguiram-se três épocas e meia no Sevilha, com que ganhou uma Liga Europa, antes de rumar a Inglaterra, primeiro para comandar o Wolverhampton e, no início desta temporada, o West Ham.