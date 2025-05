Nuno Espírito Santo perde em casa

O Nottingham Forest, de Nuno Espírito Santo, perdeu, em casa, por 2-0, diante do Brentford, em partida da jornada 34 da liga inglesa de futebol.

Os golos dos visitantes foram apontados por Kevin Schade e Yoane Wissa, um em cada parte.

O português Jota Silva jogou os últimos 15 minutos.

Com esta derrota, o Nottingham cai para o sexto lugar, com 60 pontos, mas apenas a dois do terceiro classificado, Newcastle.

A equipa está em queda na tabela e venceu apenas um dos últimos cinco jogos.