Palmeiras nega autorização para Abel Ferreira conversar com CBF

O Palmeiras desmente ter dado autorização para Abel Ferreira iniciar negociações com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para assumir o cargo de selecionador.

"É falsa a informação segundo a qual a presidente Leila Pereira deu 'sinal verde' para o técnico Abel Ferreira negociar com a CBF, publicada esta quinta-feira na coluna de Lauro Jardim, em 'O Globo'. Até ao momento, Leila nem sequer foi procurada pela entidade para conversar sobre o tema”.

O clube acrescenta: “Abel tem contrato com o Palmeiras até dezembro deste ano e, como afirmou após a vitória de ontem sobre o Ceará, segue totalmente comprometido com o trabalho à frente do maior campeão do Brasil".

O Brasil está sem selecionador. Dorival Júnior foi demitido e desde aí vários treinadores têm sido apontados: Ancelotti, Jorge Jesus e Abel Ferreira têm sido os mais falados.