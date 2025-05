Ruben Amorim dá importante passo para a final da Liga Europa

O Manchester United, de Ruben Amorim, venceu, fora, o Athletic Bilbao, por 3-0, na primeira mão das meias-finais da Liga Europa.

Os “red devils” venceram no País Basco, com golos de Bruno Fernandes, que bisou, e Casemiro.

A equipa do United esteve quase sempre por cima no domínio da partida, beneficiando também de uma expulsão no clube basco.

Apesar disso, o Bilbao também teve as suas oportunidades e até podia ter aberto o marcador.

Também, esta quinta-feira, o Tottenham venceu o Bodo/Glimt, por 3-1.

Os golos dos ingleses foram apontados por Brennan Johnson, Maddison e Solanke.

Já pelos noruegueses descontou Saltness.

A segunda mão está marcada para a próxima quinta-feira, 8 de maio.