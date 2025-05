O médio Vitinha está no onze da semana da UEFA após a primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões.

O português do PSG é um dos quatro jogadores do campeão francês no onze, juntamente com Donnarumma, Marquinhos e Dembélé.

Já o Barcelona tem três jogadores escolhidos (Yamal, Raphinha e Pedri), tal como o Inter: Acerbi, Dumfries e Barella.

Entre os eleitos estão também Lewis-Skelly, do Arsenal.