Adeptos do Liverpool causaram tremor de terra nos festejos do título

Um tremor de terra de magnitude 1,74 na escala de Richter pode parecer pouca coisa quando tem hipocentro no interior do planeta. O número torna-se mais impressionante quando provocado pela mera paixão de milhares de adeptos de futebol. Neste caso, do Liverpool.

Um estudo de um conjunto de investigadores do Departamento de Ciências da Terra, do Oceano e do Ambiente da Universidade de Liverpool, em parceria com o clube, revela que as celebrações da conquista da Premier League causaram uma série de abalos, no domingo. Cada golo da goleada dos "reds" sobre o Tottenham, por 5-1, que confirmou o título de campeão inglês, fez Anfield Road tremer.

"Muito como durante eventos sísmicos naturais, estes golos produziram 'explosões' de tremores de terra, causada pela pura paixão dos adeptos do Liverpool. O seu entusiasmo foi literalmente poderoso o suficiente para mover a Terra", diz o professor Ben Ewards, um dos investigadores.