Antony lançou a teia e agora Joaquín até oferece o carro para ajudar o Bétis a raptá-lo

No Bétis querem manter Antony, emprestado pelo Manchester United até ao final da época, e as suas teias a todo o custo e até há quem sugira medidas radicais para não o deixar fugir. Isco e Joaquín já têm um plano: raptá-lo.

Foi Isco o primeiro a sugerir tão rocambolesco plano. O médio-ofensivo, cuja parceria com Antony muito tem ajudado o Bétis esta temporada - os sevilhanos estão no sexto lugar da La Liga e nas meias-finais da Liga Conferência, com 11 golos e sete assistências do mágico espanhol e seis golos e cinco assistências do extremo brasileiro - já tinha proposto financiamento coletivo para segurar o internacional "canarinho", que celebra golos à Homem-Aranha.

"Temos de fazer um 'crowdfunding' para ver se o conseguimos trazer de volta pelo menos mais um ano", disse em entrevista à DAZN, no domingo.

Mas depois foi mais longe, num comentário a uma publicação de Antony no Instagram: "Antonio de Triana, vamos sequestrar-te. Primeiro aviso."

Na quinta-feira, o eterno capitão do Bétis, Joaquín, alinhou no plano de Isco e mostrou-se disponível para ajudar a raptar Antony.

"Eu ofereço o carro se tivermos de sequestrá-lo, mas seja como for, ele que fique. Agora é o momento de desfrutar dele, vão chegar momentos importantes e mais para a frente se verá", afirmou o veterano, antes da vitória do Bétis (2-1) sobre a Fiorentina, na primeira mão das "meias" da Liga Conferência.