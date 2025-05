O Al Hilal oficializou a saída do treinador Jorge Jesus.

O clube agradece os "esforços" do técnico português e informa que Mohammed Al-Shalhoub vai assumir o comando técnico da equipa.

Com Jorge Jesus no comando técnico, o Al Hilal conquistou duas Supertaças, um campeonato e uma Taça do Rei saudita.

[em atualização]